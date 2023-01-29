سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد بيتر بافيل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك
الأحد 1444/7/7 هـ الموافق 2023/01/29 م واس
الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر بافيل، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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20:50ت م
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