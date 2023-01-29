الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر بافيل، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //20:50ت م0151