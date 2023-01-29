الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض - اليوم- النائبَ العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف، والوفد المرافق له.ورحَّب معاليه - في بداية اللقاء- بالنائب الأذربيجاني، وتبادلا الأحاديث الودية الأخوية.بعد ذلك استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين البلدين في المجالات العدلية القضائية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، لا سيما مجال الجرائم العابرة للحدود.واطَّلَعَ النائب العام الأذربيجاني على عرض تعريفي عن النيابة العامة السعودية، وعن التطور التقني في معالجة الإجراءات القضائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة، ومؤشرات الأداء الجزائي التقني، والمبادرات النوعية التي تتميز بها النيابة العامة في المملكة.يُذكر أن معالي النائب العام الأذربيجاني قد وصل مساء أمس إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب.// انتهى //21:02ت م0153