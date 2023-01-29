رفحاء 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسجذبت الفعاليات المتنوعة التي يقدِّمها مهرجان شتاء درب زبيدة، وتنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بقرية لينة التاريخية، العديد من الصغار الذين تفاعلوا معها بشكل كبير؛كمنطقة المغامرات، والألعاب، وفعاليات المسرح، وفعاليات سوق لينة التاريخي.وتضمَّ الفعاليات معرضاً يروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة, وأجنحة تعريفية عن درب زبيدة التاريخي، ومعرضاً للصور التاريخية، ومعرضاً لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، يبرز دور المحمية وأنشطتها المختلفة في تنمية الحياة الفطرية، إلى جانب فعاليات مختلفة تنمِّي ثقافة الصغار ومهاراتهم.ورصدت "واس" تفاعلَ عددٍ من الأطفال الزائرين مع فعاليات مهرجان "شتاء درب زبيدة"المتنوعة.يذكر أن المهرجان يستقطب العديد من الزوار من جميع الفئات والأعمار من المنطقة وخارجها، حيث تُعدُّ "لينة التاريخية" وجهة سياحية قادمة، كونها ذات أهمية كبيرة؛ لموقعها الإستراتيجي، ومكانتها التاريخية.// انتهى //21:17ت م0156