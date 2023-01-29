بريدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسيحظى مهرجان الكليجا في بريدة، بمشاركة عدد من الأسر المنتجة من مختلف مناطق المملكة من خلال أجنحةٍ خاصة تقدم أكلات شعبية وحلوى وعدداً من المشغولات والحرف اليدوية، التي شهدت إقبالاً من الزوار والمهتمين بالكليجا والأكلات الشعبية.حيث لاقت المنتجات الشعبية من مدينة حائل رواجاً كبيراً وإقبالاً ملموساً من زوار المهرجان الذين حرصوا على شرائها في أثناء تجوالهم بالمهرجان، وهي كليجا ومعمول وبهارات حائل ذات الطابع المتفرد في طريقة صناعتها وجودتها ومذاقها.ويقدم عددٌ من الأسر المنتجة من شمال المملكة وجنوبها عدداً من الأكلات والحرف والمشغولات اليدوية وسط إقبال من الزوار؛ للتعرف على مجموعة من ثقافات المناطق الأخرى في المملكة.يذكر أن مهرجان كليجا بريدة الذي تنظمه غرفة القصيم يشارك فيه أكثر من 200 أسرة منتجة، و عددٌ من الشباب والفتيات، ويقدم عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تواكب تطلعات المجتمع.// انتهى //21:24ت م0158