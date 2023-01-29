الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واساختتمت اللجنة السعودية للبادل أمس، بطولتها الأولى لفئتي الناشئين والشباب، التي أُقيمت في الرياض يومي الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة أكثر من 30 لاعباً.وحصل على المركز الأول لفئة الشباب اللاعبان نواف القاضي ونواف السويدان، وحل ثانياً إبراهيم الهلال وسلطان التركي، والمركز الثالث كل من أويس الجربوع وسلطان السلطان.وفي فئة الناشئين، حصل على المركز الأول اللاعبان إبراهيم الحسينان وتيم أوغلي، والمركز الثاني فيصل الراشد وفراس الحكمي، وجاء المركز الثالث من نصيب محمد الدهش وعبدالرحيم القحطاني.// انتهى //21:33ت م0159