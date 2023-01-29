جدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استيائها من القرار الذي أعلنته سلطات الأمر الواقع في أفغانستان أمس، بمنع الطالبات من إجراء اختبارات دخول الجامعات بهذه السنة، في جميع الجامعات العامة والخاصة في أنحاء البلاد.وأوضحت الأمانة أن هذا المرسوم الأخير يزيد من تشديد القيود المجحفة التي أعلنتها سلطات الأمر الواقع في كابول بحظر استفادة الفتيات من فرص التعليم والوظائف العامة, وهو حظر جاء بُعيد انعقاد الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي يوم 11 يناير 2023م حول "التطورات الأخيرة والوضع الإنساني في أفغانستان".وكان البيان الختامي لاجتماع اللجنة قد دعا سلطات الأمر الواقع الأفغانية إلى "العمل على إعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات وتمكينهن من الالتحاق بجميع مراحل التعليم وجميع التخصصات التي يحتاج إليها الشعب الأفغاني".وتؤكد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الدعوة التي أصدرتها اللجنة التنفيذية للمنظمة, وتحث سلطات الأمر الواقع على إعادة النظر في القرار الأخير وما سبقه من قرارات مماثلة من أجل تجنُّب إقصاء الفتيات والنساء من التعليم ولما ينطوي عليه ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى.// انتهى //21:39ت م0160