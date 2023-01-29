بريدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسشاركت الكلية التقنية الثانية ببريدة في فعاليات مهرجان الكليجا 14، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم حالياً في مدينة التمور ببريدة.وتهدف المشاركة في المهرجان إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال استعراض أحدث الابتكارات والمبادرات التقنية، والمحافظة على التنميه المستدامة، وإبراز دور الكلية ومنسوبيها من مدربين ومتدربين في مجال التصنيع الغذائي وسلامة الأغذية، وأيضاً تأهيل المتدربين للاندماج في سوق العمل.// انتهى //21:40ت م0161