القاهرة 7 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسحصد منتخب مصر لكرة اليد المركز السابع عقب فوزه على منتخب المجر بنتيجة 36 - 35، في المباراة التي جمعتهما اليوم، لتحديد المركزين السابع والثامن في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا والسويد.وتقدم منتخب مصر مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 17 - 11، قبل أن ينجح منتخب المجر خلال أحداث الشوط الثاني في فرض التعادل بنتيجة 28 - 28.ولجأ المنتخبان للشوطين الإضافيين الثالث والرابع، وانتهى الشوط الثالث بالتعادل أيضاً بنتيجة 33 - 33، قبل أن ينجح منتخب مصر خلال أحداث الشوط الرابع في تحقيق الفوز بنتيجة 36 - 35 ويحصد المركز السابع للمرة الثانية على التوالي.يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد كان قد حصل على المركز السابع في النسخة الماضية من بطولة العالم التي أقيمت في مصر عام 2021م.//انتهى//21:41ت م0162