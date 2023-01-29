رياضي / منتخب مصر يحصد المركز السابع في بطولة العالم لكرة اليد
الأحد 1444/7/7 هـ الموافق 2023/01/29 م واس
القاهرة 7 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس
حصد منتخب مصر لكرة اليد المركز السابع عقب فوزه على منتخب المجر بنتيجة 36 - 35، في المباراة التي جمعتهما اليوم، لتحديد المركزين السابع والثامن في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا والسويد.
وتقدم منتخب مصر مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 17 - 11، قبل أن ينجح منتخب المجر خلال أحداث الشوط الثاني في فرض التعادل بنتيجة 28 - 28.
ولجأ المنتخبان للشوطين الإضافيين الثالث والرابع، وانتهى الشوط الثالث بالتعادل أيضاً بنتيجة 33 - 33، قبل أن ينجح منتخب مصر خلال أحداث الشوط الرابع في تحقيق الفوز بنتيجة 36 - 35 ويحصد المركز السابع للمرة الثانية على التوالي.
يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد كان قد حصل على المركز السابع في النسخة الماضية من بطولة العالم التي أقيمت في مصر عام 2021م.
//انتهى//
21:41ت م
0162