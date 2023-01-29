الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسوقَّعت مؤسسة المسار الرياضي - أحد مشاريع الرياض الكبرى - عقد شراكة رسمية مع "طواف السعودية" في نسخته الثالثة، الذي ينطلق غداً بدعم وتنظيم وزارة الرياضة في محافظة العُلا، بمشاركة 16 فريقًا من نخبة فرق العالم يتنافسون على مسار بطول 830 كيلومترًا مكون من خمس مراحل، في خطوةٍ نحو تعزيز رياضة ركوب الدراجات الهوائية.وستسهم شراكة المسار الرياضي مع طواف السعودية في تسليط الضوء على الطموحات الواسعة لمشروع "المسار الرياضي" في الرياض، مستهدفةً المتسابقين في الطواف وجماهيره ومجتمع راكبي الدراجات في المملكة.ويأتي إعلان الشراكة بين الطرفين بعد وقتٍ قصير من توقيع المؤسسة مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للدراجات؛ تهدف إلى استكشاف فرص التعاون المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، ونشر الوعي حول ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في جميع أنحاء المملكة.من جهتها، عبَّرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن عن سعادتهم وفخرهم في المؤسسة بهذه الخطوة، مؤكدةً التزامهم المستمر بتعزيز ثقافة ركوب الدراجات في الرياض والمملكة ككل، من خلال هذه الشراكة مع طواف السعودية، منوهةً بعدد الفرق المشاركة في الطواف، واصفةً إياهم بأفضل الفرق والمتنافسين من مختلف أنحاء العالم، الذين سيتركون من خلال "طواف السعودية" بصمة فريدة من نوعها في روزنامة الدراجات.يذكر أن مشروع المسار الرياضي أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدِالعزيز آل سعود-أيَّده الله- في 12 من شهر رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، الهادفة إلى جعل مدينة الرياض واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم بحلول عام 2030م.ويمتد المشروع بطول يتجاوز 135 كيلومترًا، ويتضمَّن 4,4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، من خلال شبكة من المسارات الآمنة والمشجرة للمشاة وراكبي الدراجات والرياضيين بمسار يتجاوز 85 كيلومترًا للهواة و135 كيلومترًا للمحترفين، ويشجع المشروع سكان مدينة الرياض على اتباع أسلوب حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية.// انتهى //22:01ت م0163