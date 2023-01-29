الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسأصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ - اليوم- قراراً إدارياً يقضي بتكليف عبدالله بن يتيم العنزي، متحدثاً رسمياً لوزارة الشؤون الإسلامية.من جانبه، تقدَّم العنزي بالشكر والتقدير لمعالي الوزير على ثقته ودعمه المستمر، سائلاً الله التوفيق للعمل وفق توجيهات معاليه، وبما يخدم رسالة الوزارة السامية ويحقق أهدافها؛ مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //22:05ت م0164