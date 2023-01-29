جدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واستشارك المنظمة العربية للسياحة في فعاليات منتدى أيام الطهو العربي يومي 1 - 2 فبراير القادم بمدينة الثقافة -الشاذلي القليبي- بالعاصمة التونسية، الذي تنظمه الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، بمشاركة وزارات السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية والخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بسفارات الدول العربية بتونس.ويهدف منتدى أيام الطهي العربي إلى تثمين تراث الطبخ التونسي والعربي والترويج له إقليميا ودوليًّا، خاصةً وأنه أصبح من الركائز الأساسية للجذب السياحي ودعم صورة الوجهات السياحية العربية، كما يهدف إلى دعم التدفق السياحي بين الدول العربية وإحياء التراث والمخزون الخاص بالمطبخ العربي وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في هذا المجال.وأشارت المنظمة إلى أنها ستشارك بوفد رفيع المستوى بحضور معالي رئيسها الدكتور بندر آل فهيد، بناءً على دعوة معالي وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بالحسين؛ للمشاركة وتقديم كلمة بالجلسة الافتتاحية، مبينةً أن برنامج المنتدى سيقام على هامشه تنظيم معرض للمأكولات التقليدية العربية والمنتجات الغذائية والصناعات التقليدية، ومنتدى عربي تحت شعار " تراث وتنوع في خدمة السياحة العربية ".ولفتت المنظمة إلى تنظيم عدد من ورش العمل بعنوان: الاستثمار في التراث الغذائي العربي وخاصة صناعة الطهو العربي، وورشة بعنوان: آفاق الترويج للأطباق العربية التقليدية ودعم مكانتها في مجال سياحة المطبخ في البلدان العربية.يذكر أن السياحة التونسية حققت نتائج قياسية حسب الخطة الموضوعة حتى نهاية عام 2024م ، حيث وصل عدد السواح الزائرين بنهاية العام الماضي بحدود 6 ستة ملايين سائح محققة 60 % من معدل النشاط السياحى المسجل بعام 2019م.// انتهى //23:12ت م0170