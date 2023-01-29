لندن 7 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسجرَّد برايتون، ضيفه ليفربول من لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتغلَّب عليه بنتيجة 2 - 1 على ملعب فالمر، لحساب لقاءات الدور الرابع من عمر المسابقة.وافتتح ليفربول التسجيل عبر هارفي إيليوت في الدقيقة 30، وعدل لويس دانك النتيجة عند الدقيقة 39، ليسجل كاورو ميتوما هدفاً قاتلاً لبرايتون عند الدقيقة 90+2.وتعدُّ هذه الهزيمة هي الثانية لليفربول ضد برايتون خلال الموسم الحالي في ثلاث مباريات، إذ انتهت مباراتا الدوري بين الفريقين بفوز برايتون في واحدة والتعادل في واحدة.//انتهى//23:13ت م0171