القاهرة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسفازَ فريق الزمالك على ضيفه فريق فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمَّد رصيد فيوتشر عند 31 نقطة في المركز الثالث.وفي منافسات الجولة ذاتها، تعادل فريق بيراميدز مع فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل منهما ، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف فقط عن فيوتشر، كما ارتفع رصيد سيراميكا إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.وفاز فريق سموحة على مضيفه فريق إنبي بهدفين دون مقابل، ليرفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمَّد رصيد إنبي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //00:08ت م0003