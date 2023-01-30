القدس المحتلة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين أمس، في سلسلة اعتداءات للمستوطنين.وأفاد مركز "وادي حلوة" في القدس المحتلة في بيان له، بأنه تم توثيق سلسلة من الاعتداءات للمستوطنين، في أحياء وادي الربابة وبيت حنينا، مما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن المئات من المستوطنين نظموا مسيرات استفزازية في أحياء القدس وحطموا واجهات عدة مركبات فلسطينية.في سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين أحرقوا مركبات فلسطينية، في قرية "جالود بنابلس"، وهاجموا مركبات الفلسطينيين.// انتهى //01:33ت م0004