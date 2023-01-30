ستوكهولم 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واستوج المنتخب الدنماركي ببطولة كأس العالم لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي 34 / 29 خلال المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت أمس الأحد.وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 16 / 15، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الدنماركي في تأكيد تفوقه، وأنهاه متقدما بفارق أربعة أهداف بنتيجة 18 / 14 . وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتوج بها المنتخب الدنماركي بطلا للعالم بعد نسختي 2019 و 2021 .في المقابل، فشل المنتخب الفرنسي في تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب حيث توقف رصيده عند ستة ألقاب كان آخرها في عام 2017 .وكان المنتخب الإسباني حصل على المركز الثالث بفوزه على المنتخب السويدي الذي حل رابعا بنتيجة 39 / 36 ، فيما جاء المنتخب الألماني في المركز الخامس بتغلبه على المنتخب النرويجي الذي حل سادسا، بنتيجة 28 / 24 .// انتهى //02:01ت م0005