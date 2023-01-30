رياضي / المنتخب الدنماركي يتوج ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي
الاثنين 1444/7/8 هـ الموافق 2023/01/30 م واس
ستوكهولم 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس
توج المنتخب الدنماركي ببطولة كأس العالم لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي 34 / 29 خلال المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت أمس الأحد.
وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 16 / 15، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الدنماركي في تأكيد تفوقه، وأنهاه متقدما بفارق أربعة أهداف بنتيجة 18 / 14 . وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتوج بها المنتخب الدنماركي بطلا للعالم بعد نسختي 2019 و 2021 .
في المقابل، فشل المنتخب الفرنسي في تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب حيث توقف رصيده عند ستة ألقاب كان آخرها في عام 2017 .
وكان المنتخب الإسباني حصل على المركز الثالث بفوزه على المنتخب السويدي الذي حل رابعا بنتيجة 39 / 36 ، فيما جاء المنتخب الألماني في المركز الخامس بتغلبه على المنتخب النرويجي الذي حل سادسا، بنتيجة 28 / 24 .
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