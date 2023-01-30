القاهرة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الأرمينية يريفان مع نظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، وتناولت سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.ونوهت في الإطار ذاته بأن الرئيسين المصري والأرميني شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات.وأشارت صحف الاثنين إلى المحادثات التي أجرتها وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط مع المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولي نادر محمد، والمديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، لمناقشة برامج التعاون الإنمائي المستقبلية.وأوردت تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن هناك مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة مرتفعة ينفذها قطاع البترول في مجالات صناعة البتروكيماويات لتوفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية وإحلال الواردات لخدمة الاقتصاد القومي.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.// انتهى //10:01ت م0018