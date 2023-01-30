جيزان 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:09ت م0019