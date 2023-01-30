الرباط 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأوردت الصحف المغربية الصادرة اليوم، استمرار تحذيرات الأرصاد الجوية المغربية من موجة البرد الشديدة لهذا الأسبوع، مشيرةً إلى مواصلة السلطات المغربية عمليات تقديم المساعدات للمتضررين والمحاصرين بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة.وأولت اهتمامها للزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العراق، والمباحثات التي أجراها مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وبتوقيع البلدين على مذكرتي تفاهم لإحداث آلية للمشاورات السياسية.ولفتت الانتباه إلى الوضع المتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوات العربية والغربية للتهدئة بين الجانبين.وأخبرت صحف الاثنين عن توجه الناخبين التونسيين أمس، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب الجديد.وعرجت على الجولة التي يقوم بها المستشار الألماني أولاف شولتز إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، لتكثيف المشاورات السياسية حول الأوضاع العالمية الحالية.وتطرقت صحف الرباط إلى آخر الاستعدادات الجارية لاستضافة المغرب لكأس العالم للأندية، التي تنطلق يوم 1 فبراير المقبل، وتجري في كل من الرباط وطنجة.// انتهى //10:11ت م0020