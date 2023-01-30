القدس المحتلة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً في العشرينات من عمره قد استشهد، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل اليوم، أثناء مروره بمركبته على حاجز عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 34 شهيداً.// انتهى //10:33ت م0021