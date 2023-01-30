الخرطوم 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على اتفاق رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الفترة الانتقالية في تشاد محمد إدريس ديبي، خلال مباحثات عقدت أمس في أنجمينا، على مساعدة الأطراف في ليبيا للوصول إلى سلام، والتنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة حول الأوضاع في أفريقيا الوسطى بما يحقق الأمن والاستقرار في الإقليم.وسلطت الضوء على لقاء وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو بمكتبه أمس، بالخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، وناقشا خلال اللقاء سبل التعاون في كل ما يعني بحقوق الإنسان في السودان مع مؤسسات المجتع الدولي.واولت صحف الاثنين اهتماماً بانعقاد الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان وسلطنة عمان ،بمسقط أمس، حيث ناقشت اللجنة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز علاقتهما الثنائية في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي.وأبرزت إدانة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في السودان فولكر بيرتس، أمس مقتل أحد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بإقليم النيل الأزرق المتاخم لدولة إثيوبيا .ولفتت صحف السودان الانتباه إلى وجود تعاون وثيق بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر من أجل استعادة انتقال بقيادة مدنية في السودان من خلال الاتفاق السياسي الإطاري.// انتهى//10:39ت م0023