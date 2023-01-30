الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، حصول أربع كليات على الاعتماد المؤسسي الكامل، وهي: الكلية التقنية للبنين ببريدة، والكلية التقنية للبنات بالباحة، والكلية التقنية للبنين بالقويعية، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2023م إلى شهر ديسمبر 2025م, كما حصلت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، وأكاديمية الحوار الوطني بالرياض على الاعتماد المؤسسي "المشروط" اعتبارا من شهر يناير 2023م إلى شهر ديسمبر 2023م.وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، وتتابع الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما يعدُ مركز "مسار" أحد المراكز التابعة للهيئة، ويهدف إلى المساهمة في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.// انتهى //10:47ت م0025