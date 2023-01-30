الطائف 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واستمكن أطباء تخصص العيون بالطائف من إعادة تصحيح النظر لـ 400 مستفيد في عمليات تصحيحية تكللت ولله الحمد بالنجاح خلال العام الماضي.وأوضحت الصحة في الطائف أن مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استطاع إجراء 400 عملية لتصحيح عيوب النظر الانكسارية الصعبة وخاصة حالات ما بعد زراعة القرنيات ، والحلقات , وتنظيف عتمات القرنية.وبينت أن المركز قدم خدماته الصحية والعلاجية لـ 38 ألفاً و 711 مستفيداً شملت فحص الحالة الانكسارية للعين وقياس النظارة والكشف الدوري لاعتلال الشبكية السكري وعلاج اعتلال الشبكية السكري والكشف الدوري عن المياه البيضاء و علاجها جراحياً و بالليزر وعلاج المياه الزرقاء ( الجلوكوما) دوائياً و جراحياً وتشخيص و مراقبة و علاج القرنية المخروطية ومتابعة وعلاج الحول بالنظارة و جراحياً وأخيراً متابعة وعلاج التهابات العين الموسمية.وأشارت إلى أن المركز أجرى خلال الفترة نفسها أكثر من 3871 عملية تنوعت بين العمليات الكبرى التي بلغ عددها 1295 عملية والعمليات الصغرى التي بلغت 2576 عملية منها جراحة سحب المياه البيضاء وزراعة العدسات وتصحيح النظر بالليزر أو زراعة العدسات وعلاج اعتلالات الشبكية بالليزر أو الحن وجراحات تصحيح الحول وجراحات الشبكية والسائل الزجاجي وجراحات إزالة الأكياس الدهنية بالجفون وجراحات القنوات والكيس الدمعي وجراحات زراعة وتثبيت القرنية وجراحة إزالة اللحمية وجراحات ترميم مقلة العين.// انتهى //11:08ت م0027