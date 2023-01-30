جدة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسباشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بفرقها الإسعافية والطبية 243713 حالة إسعافية ومرضية، وذلك في إحصائيتها لعام 2022م.وأوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية مثلت النسبة الأعلى، ثم تلتها الحوادث المرورية، وحالات الإغماء كانت ثالثًا في النسب الأعلى لطلب الفرق الإسعافية خلال هذا العام، كما تعاملت الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.وتمتلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أسطولًا إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزًا كاملًا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية.ويبلغ عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة 98 مركزًا تعمل على مدار الساعة، منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و 38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء واختصاصيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.// انتهى //11:12ت م0028