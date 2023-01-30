كينشاسا 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسخلّفت هجمات للقوات الديمقراطية المتحالفة التابعة لتنظيم داعش أمس 15 قتيلاً على الأقل في قرى بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل خلف 23 قتيلاً على الأقل.وقال ممثل المجتمع المدني في إيتوري ديودونيه مالانغاي"إنّنا وجدنا في قرية مانيالا سبع جثث وسقط في أوفاي ثمانية قتلى بينهم سبع نساء" مؤكّدًا أنّ هذه الحصيلة أوّليّة".وأوضح أنّ "متمرّدي القوّات الدّيمقراطيّة المتحالفة هاجموا أيضًا قرية بانديبيس لكنّهم واجهوا مقاومةً من الجيش الّذي تدخّل وبالتالي لم يُقتل مدنيّون".وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة في الإقليمين وتعدّ من أكثر الجماعات المسلحة دموية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //13:29ت م0072