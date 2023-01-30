الدمام 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، وعدداً من قيادات الصندوق.وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية دعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - في خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، من خلال دعم المشاريع والبرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف بإذن الله، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الصندوق لدعم القوى الوطنية البشرية وتمكينها من الفرص الوظيفية في سوق العمل.من جانبه، أشار الجعويني، إلى أن لدى الصندوق حزمة من الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم تأهيل وتدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل، انطلاقاً من حرص وتوجهات القيادة الرشيدة - حفظها الله- للاستثمار في رأس المال البشري، والإسهام في تأهيل الشباب لسوق العمل والتكامل مع الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لفرع الصندوق بالمنطقة.// انتهى //13:38ت م0073