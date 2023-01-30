تبوك 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسدشّن أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، اليوم نظام المراجعة الداخلية الإلكتروني الهادف إلى متابعة سير مهام المنظومة والتحقق من مطابقتها للمعايير اللازمة.وأوضح مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالأمانة أحمد الشهري أن النظام تم استقطابه على أساس تحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي والعمل على تنظيم عمل المراجعة الداخلية وإعداد تقارير بجودة عالية.وبين أن من أهم مخرجات النظام تقديم تقرير المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ومدى الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات وأيضاً من مخرجاته تقديم تقرير المراجعة الداخلية المبنية على التزامات المقاول.//انتهى//13:39ت م0074