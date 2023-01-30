الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واساختتمت أمس الأول الدورة التدريبية الثالثة لمدربي الإعداد البدني لكرة السلة، التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة بإشراف الاتحاد الدولي للعبة على صالة النادي الأهلي بجدة بمشاركة (32) مدربًا ومدربة.وقدم الدورة المدرب والمحاضر الدولي أمير عيد، وتناول الجوانب التي تخص التطبيقات النظرية والعملية في الطرق الحديثة في علم الإعداد البدني للاعبي كرة السلة، وكيفية رفع معدل اللياقة البدنية و تنمية القدرات الضرورية للأداء التنافسي في كرة السلة، والعمل على تطويرها لأٌقصى مدى ممكن، حتى يتمكن اللاعب من التحرك في مساحات كبيرة من الملعب، وينفذ الواجبات الدفاعية والهجومية حسب مقتضيات وظروف المباراة.يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة السلة نفذ سابقاً دورتين تدريبيتين للمدربين الوطنيين فيما يخص تطوير قدراتهم في النواحي الفنية للإعداد البدني في المنطقتين الشرقية والرياض.// انتهى //13:40ت م0075