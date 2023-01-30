أبهـا 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لبناء علاقة إستراتيجية لدعم وتحفيز ممارسة العمل الحر و إيجاد فرص للعاملين لحسابهم الخاص و زيادة دخلهم الشهري من خلال تطبيق حزم من المبادرات والمحفزات لدعم سوق العمل التي من ضمنها برنامج "تسعة أعشار" ، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ممارسي وممارسات العمل الحر لاستخدام "منصة بحر"، للربط بين أصحاب المشاريع والمستقلين، من خلال مسرعة الأعمال "تسعة أعشار"، لدفع عجلة نمو الأعمال، وإفساح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعسير، مشيراً إلى أن الاتفاقية نصت على تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل ذات الصلة بنشاط المنصة للتعريف بها وتشجيع المستفيدين والمسجلين.// انتهى //13:40ت م0076