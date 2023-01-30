الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسوقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، اتفاقية تعاون مع مبادرة أصدقاء الإستراتيجية المجتمعية.وأكدت وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم أن توقيع الاتفاقية يأتي لتمكين القطاع غير الربحي والمؤسسات المجتمعية، إضافة إلى سعي الوزارة لتعزيز تعاونها مع مؤسسات القطاع غير الربحي ماما يُسهم في تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية والأهداف المشتركة لكلا الطرفين.وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الاستشارات التطوعية في عدد من المجالات أهمها : تقديم الاستشارات التطوعية في الإستراتيجية، والتميز المؤسسي، وإدارة الأداء الإستراتيجي، وإدارة المبادرات، والبناء والتطوير التنظيمي، وإدارة التغيير، والتدريب والتأهيل والتطوير والدراسات، إضافة إلى قيام الطرفين بتشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل الاتفاقية وفق اختصـاصـات كل طرف ونطاق عمله وحدود إشرافه.// انتهى //13:42ت م0077