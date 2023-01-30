الرياض 8 رجب 1444هـ الموافق 30 يناير 2023م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني.واستعرض معاليه خلال الاستقبال، جهود المملكة الدائمة في دعم الشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والوكالة.// انتهى //13:43ت م0078