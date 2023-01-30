الطائف 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات انضباطية ضد نادي عكاظ النسائي لكرة القدم، وذلك بعد إشراك لاعبتين غير مؤهلتين ببطاقات غير رسمية في المباراة التي أقيمت ضد نادي نجمة جدة، وذلك ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الرياضي 2022-2023، حيث تم قبول احتجاج فريق نجمة جدة من الناحية الشكلية والموضوعية.وأكدت اللجنة ثبوت مخالفة نادي عكاظ للمادة (40-1-4) من لائحة الانضباط والأخلاق الخاصة بدوري كرة القدم النسائي، وإلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريق نادي عكاظ خاسراً بنتيجة (3-0)، وإيقاف إحدى إداريات نادي عكاظ لمدة أربعة عشر يوماً في جميع المباريات الرسمية التي يحق لها المشاركة فيها، وإلزام النادي دفع غرامة مالية قدرها أربعة الآف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإعادة رسم الاحتجاج لفريق نجمة جدة.وأضافت اللجنة أنه جرى ثبوت مخالفة رئيس مجلس إدارة نادي عكاظ للمادة (75-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافةً لثبوت مخالفة نادي عكاظ للمادة (75-3) من لائحة الانضباط والأخلاق، واستبعاده من المشاركة في دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الرياضي 2022 - 2023، ومنعه من تسجيل اللاعبات لفترة تسجيل واحدة عند أقرب فترة تسجيل للموسم الرياضي 2023 - 2024، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.وبينت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.// انتهى //13:46ت م0079