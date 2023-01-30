عرعر 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واستمكن فريق طبي من إكتشاف حالة نادرة لمصاب في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، يعاني من متلازمة جيتلمان التي تصيب واحداً من أصل 40 ألف شخص في العالم.وأكدت الصحة في الحدود الشمالية أن أطباء ومختصي التخصصات النادرة في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر تمكنوا من تشخيص حالة لمريض يعاني من تشنجات عضلية في اليدين والساقين، وكثرة التبول الليلي منذ سنوات وتشنجات عضلية متفرقة، حيث عملت الفحوصات السريرية التي أكدت وجود نقص شديد في عنصر المغنيسيوم والبوتاسيوم بالدم وارتفاع حموضة غازات الدم metabolic Alkalosis ونقص في كالسيوم البول، وضغط الدم.وأشار الفريق المعالج إلى أنه جرى إعطاء المريض الأدوية المضادة لعلاج مثل هذه الحالات والمتابعة في أقسام التنويم حتى استقرار الحالة وخروجها من المستشفى ولله الحمد.يُذكر أن مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر قدم خدماته لـ5452 مستفيد في العيادات الخارجية خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 6619 مراجعاً، وتمكن الأطباء خلال نفس الفترة من إجراء عمليات جراحة السمنة لـ 38 حالة وكذلك إجراء 38703 فحوصات مخبرية.كما تشرف صحة الحدود الشمالية على 10 مراكز طبية مختصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، إضافةً إلى 45 مركزاً للرعاية الصحية.// انتهى //13:48ت م0080