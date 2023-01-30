الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واستنطلق اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة لكرة السلة التي تلعب من دور واحد بنظام خروج المغلوب .وتقام اليوم ثلاث مباريات، المبارة الأولى تجمع أحد بنظيره ضباء عند الساعة 5:15 على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، فيما تقام عند الساعة 4:30 عصراً عدة لقاءات، حيث يلتقي الخليج بنظيره الخويلدية على صالة وزارة الرياضة في الدمام، وفريق الصفا بنظيره الترجي على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف .ويقام يوم غدٍ لقاءان، حيث يلتقي الأنصار بنظيره الهلال عند الساعة 4 عصراً على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، فيما يستضيف السلام نظيره التعاون عند الساعة 4:30 عصراً على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف .وتستكمل منافسات البطولة يوم الثلاثاء الموافق 21 / 3 / 2023م، حيث يلتقي الاتحاد بنظيره الوحدة عند الساعة 5:45 على صالة وزارة الرياضة في جدة، فيما يستضيف العدالة نظيره الأهلي عند الساعة 4 عصراً على صالة نادي الفتح في الأحساء.وتختم منافسات الجولة يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2023م بلقاء يجمع فريقي النصر والفتح على صالة نادي النصر في الرياض.// انتهى //13:49ت م0082