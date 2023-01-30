رياضي / انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة لكرة السلة اليوم
الاثنين 1444/7/8 هـ الموافق 2023/01/30 م واس
الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس
تنطلق اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة لكرة السلة التي تلعب من دور واحد بنظام خروج المغلوب .
وتقام اليوم ثلاث مباريات، المبارة الأولى تجمع أحد بنظيره ضباء عند الساعة 5:15 على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، فيما تقام عند الساعة 4:30 عصراً عدة لقاءات، حيث يلتقي الخليج بنظيره الخويلدية على صالة وزارة الرياضة في الدمام، وفريق الصفا بنظيره الترجي على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف .
ويقام يوم غدٍ لقاءان، حيث يلتقي الأنصار بنظيره الهلال عند الساعة 4 عصراً على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، فيما يستضيف السلام نظيره التعاون عند الساعة 4:30 عصراً على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف .
وتستكمل منافسات البطولة يوم الثلاثاء الموافق 21 / 3 / 2023م، حيث يلتقي الاتحاد بنظيره الوحدة عند الساعة 5:45 على صالة وزارة الرياضة في جدة، فيما يستضيف العدالة نظيره الأهلي عند الساعة 4 عصراً على صالة نادي الفتح في الأحساء.
وتختم منافسات الجولة يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2023م بلقاء يجمع فريقي النصر والفتح على صالة نادي النصر في الرياض.
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