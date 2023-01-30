القدس المحتلة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وإدانة دعوات وزراء الاحتلال الإسرائيلي لتسليح المستوطنين، لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتعامل مع تلك الدعوات على أنها اعتداء على الإنسانية، وعلى كل القيم الحضارية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية: إن قرارات الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف خاصة فيما يتعلق بارتكاب مزيد من جرائم القتل والقمع وفرض العقوبات الجماعية، والاستمرار في سياسة هدم المنازل، وإطلاق يد المستوطنين، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.وأكد أن الشعب الفلسطيني سيقف بكل قوة لإفشال المخططات الاستعمارية، التي تهدف إلى محاصرة القدس بالمستوطنات، وعزلها عن محيطها الجغرافي والسكاني، مضيفاً أن كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية الكيان الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية ستفشل لأن هناك اعتراف دولي من 140 دولة في العالم بها، وهي من تقود النضال الفلسطيني، وصولاً إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس.// انتهى //13:54ت م0083