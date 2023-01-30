الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسينطلق يوم الأربعاء المقبل "معرض الصناعات السعودي العُماني"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالرياض، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من البلدين، بحضور عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاعين العام والخاص.ويهدف المعرض إلى تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد في قطاعي الاستثمار والصناعة، والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي المملكة 2030 وعُمان 2040، كما يقدم فرصة ذهبية لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة، والمهتمين في الشأن الاقتصادي في البلدين، واطلاع الزوار على أعمال الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في قطاعات متعددة مثل البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصحية، والخدمات اللوجستية، وكذلك قطاع الغذاء، والأزياء، والمجوهرات والحلي، والقطاع التقني، والقطاع المصرفي والتأمين، إضافة للاستمتاع بالعروض الفلكلورية، والمسرحية والغنائية والشعرية، بمشاركة عدد من الشعراء والفنانين والفرق الشعبية من السعودية وعُمان.ويتيح المعرض التعرف عن قرب على الصناعات الموجودة وفرص التعاون والأعمال التي قد تبرم على هامش المعرض، إضافة إلى إبراز الموروث الثقافي والإنساني المشترك، وتقوية أواصر العلاقات السعودية العُمانية في جميع المجالات.يذكر أن المعرض يستقبل زوّاره بقاعة أرينا للمعارض بالرياض، ابتداءً من يوم الأربعاء حتى يوم السبت الموافق (1- 4 فبراير 2023م)، من الساعة 12:30 م إلى 11 م، ليأخذهم في رحلة فريدة تجمع الاستثمار والثقافة في مكان واحد.// انتهى //14:16ت م0085