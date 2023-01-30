الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسدشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, اليوم بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، نظام إدارة شؤون المساجد الذي يمكّن وكالة الوزارة لشؤون المساجد من بناء قاعدة بيانات متكاملة لإدارة المساجد بالمملكة إلكترونيًا، وزيادة عدد الخدمات الخاصة بنظام المساجد وشؤونها بالمملكة.وأكّد معالي وزير الشؤون الإسلامية أنّ هذا النظام يأتي امتدادا لمنظومة الإجراءات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقدم لبيوت الله ومرتاديها ومواكبة للتحول الرقمي الذي يعد إحدى مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.وسيُساهم النظام في حصر المواقع الجغرافية للمساجد من خلال تقنيات الخرائط الرقمية وإتاحة التكامل وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى وحصر صكوك المساجد ومرافقها والأراضي التابعة لها وإعداد الإحصائيات اللازمة وإدارة التعدّيات بأنواعها والمساهمة في خفض تكاليف إدارة المساجد وتأسيس قاعدة بيانات لجميع المساجد ، كما يُسهم النظام في حصر مرفقات المساجد والمباني التابعة لكل مسجد وتعزيز الإنفاق على المحتوى المحلي ، وحصر التعديات على خدمات وممتلكات المساجد ، وحصر الكوادر البشرية لكل مسجد ، وتقليل تكاليف تنوع الأنظمة ورفع مستوى الدقة لميزانية وظائف الأئمة والمؤذنين والربط مع النفاذ الوطني لرفع دقة البيانات وتمكين منسوبي المساجد من خدمات الموارد البشرية الإلكترونية المقدمة في أنظمة الوزارة.// انتهى //16:41ت م0135