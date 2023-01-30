القاهرة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم, ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى تريليون و88 مليار جنيه مصري، بعد تداولات كلية بلغت 3.1 مليارات جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" عند مستوى 17026.64 نقطة, بنسبة تراجع بلغت 2.21%, كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.9% ليصل عند مستوى 2971.06 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 2.86% من قيمته, منهيًا التعاملات عند مستوى 4469.66 نقطة.// انتهى //16:42ت م0136