جيزان 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واستشارك جامعة جازان في مهرجان العسل الثامن الذي ينظمه فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، وذلك في ساحة المركز الحضاري بمحافظه العيدابي.وأوضح وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين ، أن الجامعة حريصة دائماً على المشاركة بفاعلية في كل مهرجانات المنطقة بما تملكه من إمكانات علمية وبحثية، انطلاقاً من رؤيتها لأهمية هذه المهرجانات وتجسيداً لدورها وإسهاماتها في خدمة المجتمع.وستشارك الجامعة في المهرجان عبر جناح توعوي، وورش علمية تركز في محتواها على توعية مربي النحل بالأساليب الصحيحة والسليمة في التعامل مع النحل.//انتهى//16:53ت م0139