الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي، أن الهدف الرئيس لملتقى المسؤولية الاجتماعية2023 الذي سيعقد خلال المدة 10 – 11 رجب 1444هـ الموافق 1-2 فبراير 2023م بالرياض، هو تجسير الفجوة بين القطاعات الثلاث العام والخاص وغير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة لوضع توصيات تعزز العمل المجتمعي وتضع معايير ومؤشرات أداء ومحفزات للجهات المشاركة في المسؤولية المجتمعية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الإعلامية لملتقى المسؤولية الاجتماعية اليوم، بمشاركة الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا، ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار.وتطرق السبيعي إلى الفرق بين العمل التطوعي للأفراد والمسؤولية الاجتماعية للشركات والجهات والقطاعات، لافتاً النظر إلى أن مجالات المسؤولية الاجتماعية ليست محصورة في قطاع أو مجال محدد بل تشمل جميع القطاعات والمجالات التي تخدم الوطن والمجتمع، منوهاً بحجم المشاركة الكبيرة للجمعية مع القطاعات الطبية خلال جائحة كورونا.من جانبه سلط المهنا الضوء على أهداف الملتقى ومحاوره والجهات المشاركة والتوصيات المتوقع الخروج بها، مشيراً إلى قرب إطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية، وافتتاح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة.بدوره أكد العيار أهمية الدور الكبير لوسائل الإعلام في إبراز فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الأهداف التي يسعى لتحقيقها.// انتهى //16:58ت م0141