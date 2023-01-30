الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واساستقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف الإسلامي بمدينة الرياض، اليوم، معاليرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن ساهر شمشاد والوفد المرافق له.وبُحث خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجمهورية باكستان الإسلامية، كما استمع معالي الفريق أول شمشاد خلال الزيارة إلى شرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.عقب ذلك تجوّل الضيف والوفد المرافق له بين جنبات مقر التحالف والتقوا بممثلي الدول الأعضاء من مختلف دول التحالف الإسلامي، وأطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية بالجهود التي يقوم عليها التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، مشيداً بالمنهجية الاستراتيجية التي يعمل بها التحالف في آليات التصدي للجماعات المتطرفة وفق المجالات التي يعمل عليها، والدور الكبير الذي تُقدّمة المملكة العربية السعودية ـ دولة المقر ـ في كل مان من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته.من جانبه أوضح اللواء المغيدي، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يُمثّل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافةً الى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية، مضيفاً اللواء المغيدي أن الإرهاب آفة تستوّجب تكاتف جميع الدول والمنظمات للقضاء عليها بكافة السبل والطرق.وأكد أن جمهورية باكستان هي من ضمن الدول المُنضمّة إلى التحالف مُنذ إنشائه؛ إيماناً منها بوجوب ردع كل ما من شأنه إثارة التطرف العنيف أو تبنيه أو العمل عليه، كما تلعب دوراً محورياً في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، ومبدئها السامي النابذ للعنف والتطرف وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز المعنية بمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.// انتهى //17:12ت م0142