أبها 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسنُظّمت بمحافظة ظهران الجنوب اليوم , ورشة عمل تعريفية عن التسجيل في برنامجي "سكني" و "الإسكان التنموي"، بحضور المحافظ محمد عبدالله أبو سراح .وناقش المُشاركون خلال الورشة التي عقدت في مقر لجنة التنمية الأهلية بالمحافظة، آلية التسجيل في الإسكان التنموي لتأمين السكن المناسب للأسر الأشد حاجة بمنطقة عسير، وفي مختلف مناطق المملكة، إلى جانب التعريف بأهمية القطاع الخاص ودوره في الشراكة المجتمعية من خلال المبادرات التي تطرحها الجهات الحكومية لتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين وبذل المزيد من الجهود بالتعاون مع الإسكان في ما يحقق الصالح العام لأبناء المنطقة.// انتهى //17:16ت م0145