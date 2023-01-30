الرياض 8 رجب 1444 الموافق 30 يناير 2023 واستمكن فريق طبي من مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة مقيم تعرض للإصابة في منطقة الصدر، حيث تم نقله بشكلٍ عاجل لطوارئ المدينة الطبية؛ كانت حالته خلالها غير مستقرة مع هبوط في الدورة الدموية واختلال للوعي مع وجود انتفاخ في الأوردة الوداجية، بضغط يصل إلى 60 / 43.وأكدت الأشعة الصوتية وجود تجمع دموي حول القلب في تجويف التامور مع وجود استرواح هوائي حول الرئة اليسرى، ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات بواسطة الفريق الطبي المكون من استشاري الإصابات الدكتور زيسس تولوميس، وزميل جراحة الإصابات الدكتور أحمد فلاته، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور أسرار الوادعي، ويترأسها استشاري ورئيس مركز الإصابات الدكتور شرف الدين شودري.وتم فتح صدر المريض من خلال عظمة القص، وتحرير القلب من الضغط المتكون من تجمع الدم في تجويف التامور، بعد ذلك تم التحكم بالنزيف وإصلاح عضلة القلب، وبتوفيق الله تحسن المريض وغادر العناية المركزة بعد يومين وهو بصحة جيدة.مما يذكر أن الإصابات النافذة للقلب تعدّ نادرة جدًا وتؤدي إلى الوفاة بنسبة عالية –لا قدر الله-، حيث تتطلب إلى مركز إصابات متخصص للتعامل مع هذه الحالات في وقت قياسي.//انتهى//17:26ت م0146