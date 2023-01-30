الخرطوم 08 رجب 1444ه الموافق 30 يناير 2023 واسالتقى رئيس مفوضية السلام بروفيسور سليمان الدبيلو بمكتبه اليوم، المبعوث الخاص للمفوض السامي لشؤون اللآجئين بمنطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا محمد عبري عافي.وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون بين مفوضية السلام والاتحاد الأفريقي، ومع كافة المنظمات الدولية لتعزيز السلام والأستقرار وتأمين المعالجات الدائمة للنازحين واللآجئين بالسودان، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:57ت م0174