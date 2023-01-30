عرعر 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسالتقى معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية‬ ‏الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم، مدير معهد تقنيات التعدين والهيدروكربونات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور ثامر العتيبي.وجرى خلال اللقاء, استعراض مبادرات مكتب التعدين بالجامعة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة ببرامج مركز تقنيات التعدين وسبل التعاون بينهما.// انتهى //19:25ت م0175