الرباط 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدما بنسبة 0.49 %، مسجلا 10.119,821 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.37 % ليستقر عند 809,70 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0.43% بمجموع 767,73 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.38 % بمجموع 8441 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 66 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 530 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:42ت م0178