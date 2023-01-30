جنيف 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسدعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم الدول الأعضاء للتركيز على تعزيز الصحة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأمراض وتقنين استخدام الدهون المتحولة في الصناعات الغذائية، وتعزيز الرضاعة الطبيعية، وجعل الطرق أكثر أمانا للتقليل من الحوادث، وبناء القدرات للصمود أمام التغيرات المناخية والاستدامة لتحقيق الهدف المتمثل في تمتع مليار شخص إضافي بالصحة والرفاهية .وأكد ادهانوم في كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس التنفيذي للصحة العالمية على أهمية توفير الرعاية الصحية من خلال إعادة توجيه النظم الصحية نحو الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن المنظمة قدمت في عام 2022 الدعم التقني لـ 119 دولة لتعزيز أسس نظمها الصحية ووضعت أهداف دولية جديدة للتصدي لاستخدام مضادات الميكروبات .ولفت الانتباه إلى أن أولوية حماية الصحة من خلال تعزيز الهيكل العالمي للتأهب والطوارئ الصحية والاستجابة لها والقدرة على الصمود، مبينًا أن المنظمة استجابت في عام 2022 إلى 72 حالة طوارئ صحية، من بينها ثلاث حالات ذات أهمية دولية .وأشار إلى أن البحث والابتكار وقواعد البيانات والتقنيات الرقمية للصحة والشراكات من أهم الركائز للحفاظ على صحة البشر، داعيُا للتعاون في بناء منظمة صحة عالمية أقوى يمكنها تحقيق نتائج افضل، والقيام بدورها في الصحة العالمية.// انتهى //19:44ت م0179