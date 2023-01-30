العلا 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسفاز المتسابق الهولندي "ديلان جرونويجن" بالمرحلة الأولى في طواف السعودية 2023، الذي انطلق اليوم ، في محافظة العلا، بتنظيم من وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية.وكانت انطلاقة المرحلة الأولى من السباق من مطار محافظة العلا الدولي، وصولاً إلى "خيبر"، في مسافة تبلغ 180.5 كلم، وهي التي حسمها "ديلان جرونويجن" في مدة زمنية بلغت 4 ساعات و7 دقائق و59 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الدراج الصربي "دوجان راجوفيتش" من فريق بحرين فكتوريس، بفارق 4 ثوانٍ عن صاحب المركز الأول، وجاء في المركز الثالث المتسابق الألماني "ماكسيمليان ريتشارد" من فريق كوفيدس الفرنسي.يذكر أن المرحلة الثانية من السباق تنطلق غداً الثلاثاء من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، على مسافة بطول 184 كلم، علماً بأن تحقيق المراكز المتقدمة في المراحل الأولى للسباق، يعدّ حافزًا كبيرًا للفرق المشاركة في الطواف، وخطوة مهمة للوصول إلى منصة التتويج التي تتطلب قطع المسافة الإجمالية لمراحل السباق الخمس، التي تصل مسافتها كاملةً إلى 830 كلم.// انتهى //19:45ت م0181