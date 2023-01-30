الرباط 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا، أبدولاي باتيلي، الذي يزور المملكة المغربية.وخلال لقاء صحفي أعقب هذا اللقاء، شدد المسؤول المغربي على ضرورة ضمان وحدة وسيادة ليبيا بمشاركة الأطراف الليبية والأمم المتحدة، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وفي افق اجراء انتخابات تمكن الشعب الليبي من اختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان.من جهته أشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا، ان لقاءه مع وزير الخارجية المغربي كان مناسبة للحديث حول تطورات الوضع في هذا البلد، والعراقيل والصعاب التي تواجه حل الأزمة التي يعاني منها، وسبل اعادة السلام والاستقرار اليه بدعم من الشركاء الدوليين.// انتهى //19:45ت م0182