الخرطوم 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه اليوم، السفير المصري لدى السودان هاني صلاح الدين مصطفى.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والدفع بها لآفاق أرحب من خلال الآليات السياسية والفنية المشتركة، كما أكدا على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:46ت م0183