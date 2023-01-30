الجزائر 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم بمقر الوزارة، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الذي يزور الجزائر حاليا للمشاركة في أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء التصعيد العنيف الذي ينتهجه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.كما تناول الطرفان الجهود المبذولة بغية استكمال المسار الذي أطلقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل توحيد الصف الفلسطيني الذي كلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على "إعلان الجزائر" والتزامهم بتجسيد الاستحقاقات المتضمنة في هذه الوثيقة.// انتهى //19:47ت م0184